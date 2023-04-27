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Оккупанты хотят "тихо" завербовать на войну еще 400 тысяч россиян – The Washington Post

Алена МазуренкоЧетверг, 27 апреля 2023, 15:36
Оккупанты хотят тихо завербовать на войну еще 400 тысяч россиян – The Washington Post
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские чиновники хотят "тихо" завербовать в 2023 году на войну с Украиной более 400 тысяч россиян. В основном за счет контрактников из малообеспеченных семей.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Отдельно от цели завербовать 400 000 мужчин для участия в войне в этом году, в обновленной информации ЦРУ говорится о том, что чиновники Минобороны России "сообщили о поддерживаемом Путиным плане" завербовать более 415 000 контрактников в 2023 году.

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Эта цифра, вероятно, является частью публично объявленного министром обороны Сергеем Шойгу плана расширения Вооруженных сил до 1,5 миллиона с 1,15 миллиона к 2026 году. Согласно плану, солдаты-контрактники должны составлять почти половину от общего количества личного состава".

Детали: Об этом говорится в секретных документах американской разведки, которые получили журналисты The Washington Post.

Сообщается, что в середине февраля президент РФ Владимир Путин "якобы поддержал" предложение своих военных "тихо набрать" 400 тысяч дополнительных военных в течение 2023 года для войны в Украине.

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В документе, отнесенном к категории ежедневных разведывательных сводок ЦРУ, указано, что информация основывается на "отчете разведки сигналов", то есть она была получена путем перехвата или подслушивания разговоров российских военных чиновников.

Потребность в дополнительной мобилизации может еще больше оттолкнуть общественность от Путина, поэтому в Кремле решили привлечь региональных губернаторов к призывным кампаниям и продолжению привлечения мужчин из российских тюрем.

Кроме того, отмечается, что внутренние российские спецслужбы даже между собой не сообщают достоверной информации о потерях российской стороны.

Так, в одном из документов говорится о том, что ФСБ в конце февраля поставила под сомнение внутренние военные оценки, утверждая, что они не учитывают гибель солдат, которые воевали с нерегулярными формированиями.

В документе говорится о том, что по данным ФСБ, "фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000".

Ближайшей целью России, похоже, является набор 415 тысяч контрактников, из которых "300 000 будут служить резервом, а 115 000 сформируют новые подразделения или пополнят недоукомплектованные части, исходя из текущих оценок, что российские войска в Украине имеют дефицит в 50 000 боевых и 40 000 резервных военнослужащих".

В документе отмечается, что против плана выступили некоторые российские экономические чиновники, обеспокоенные потенциальным влиянием на гражданскую рабочую силу.

По оценкам западных разведок, Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года силами около 150 000 человек.

Во время "частичной мобилизации" прошлой осенью было призвано более 300 000, а еще 50 000, как полагают, воюют в Украине в составе группы наемников "Вагнера". Также неизвестно количество мужчин, принудительно мобилизованных на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Согласно утечке документов, по оценкам США, Россия потеряла от 189 500 до 223 000 человек, из которых до 43 тысяч погибли.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыоккупация
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