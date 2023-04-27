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Через "зеленку", "Шлях" і "службові відрядження": СБУ викрила 8 схем втечі ухилянтів

Олександр ШумілінЧетвер, 27 квітня 2023, 15:34
Через зеленку, Шлях і службові відрядження: СБУ викрила 8 схем втечі ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безпеки України припинила 8 каналів нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: СБУ повідомляє, що викрила 10 осіб, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон.

За такі "послуги" підозрювані просили до 7 тисяч доларів.

Причетних до подібних схем викрили в шести областях: Полтавській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській. За всіма фактами тривають розслідування за двома статтями: незаконне переправлення осіб через державний кордон України і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зокрема, в Полтавській області затримали податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

А на Харківщині підозру оголосили мешканцю області, який допомагав "ухилянтам" виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств.

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Дослівно: "В Одеській області ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників…

На Івано-Франківщині затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів…

На Закарпатті затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку"…

У Тернополі задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв "ухилянтів" як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

Теми: СБУармія
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