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Через "зеленку", "Шлях" и "служебные командировки": СБУ разоблачила 8 схем побега уклонистов

Александр ШумилинЧетверг, 27 апреля 2023, 15:34
Через зеленку, Шлях и служебные командировки: СБУ разоблачила 8 схем побега уклонистов
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины пресекла 8 каналов нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Источник: сообщение СБУ

Детали: СБУ сообщает, что разоблачила 10 человек, которые предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу. За такие "услуги" подозреваемые просили до 7 тысяч долларов.

Причастных к подобным схемам разоблачили в шести областях: Полтавской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской. По всем фактам продолжаются расследования по двум статьям: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В частности, в Полтавской области задержали налоговика из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

А на Харьковщине подозрение объявили жителю области, который помогал "уклонистам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

Дословно: "В Одесской области ликвидировано еще два канала нелегальной миграции. Один из них - наладил местный коммерсант, который предлагал гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков...

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На Ивано-Франковщине задержан чиновник военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам выехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей...

На Закарпатье задержан инспектор Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку"...

В Тернополе задокументирована преступная деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклонистов" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Шлях".

Темы: СБУармия
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