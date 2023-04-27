Угорщина заперечує транспортування її територією зброї в Україну, хоча є докази

Міністерство оборони Угорщини заперечує, що повітряний простір країни використовується військовими літаками, які прямують в Україну, хоча є відео, яке це підтверджує.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

У Міноборони країни заявили, що "Угорщина продовжує не відправляти зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну".

З березня по травень минулого року військові вантажні літаки, що прямували до польського Жешува, регулярно проходили через Угорщину. За даними виданням Átlátszó, у період з березня по травень 2022 року в угорському повітряному просторі пройшли 49 військових вантажних літаків з країн-членів НАТО (що належать військово-повітряним силам США, Канади, Італії та Туреччини) і 24 транспортні літаки, зареєстровані в Україні.

Як повідомляє видання, тенденція продовжилася і в цьому році, за останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини. Військові літаки, що прямували до польського Жешува, потрапляли не лише в угорський повітряний простір, а й в аеропорти.

Зокрема, французькі військові вертольоти були доставлені українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор, повідомляє Átlátszó. Три вертольоти Fennec Eurocopter з розпізнавальними знаками Державної прикордонної служби України були зафіксовані веб-камерою Időkép в аеропорту Дьйор 13 і 14 лютого. Після приблизно 10 годин очікування і технічного обслуговування вони відлетіли в невідомому напрямку.

У лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва. За даними газети, тип і колір вертольота збігаються з тими, що були зняті в аеропорту Дьйор.