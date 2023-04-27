Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина заперечує транспортування її територією зброї в Україну, хоча є докази

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 15:58

Міністерство оборони Угорщини заперечує, що повітряний простір країни використовується військовими літаками, які прямують в Україну, хоча є відео, яке це підтверджує.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

У Міноборони країни заявили, що "Угорщина продовжує не відправляти зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну". 

З березня по травень минулого року військові вантажні літаки, що прямували до польського Жешува, регулярно проходили через Угорщину. За даними виданням Átlátszó, у період з березня по травень 2022 року в угорському повітряному просторі пройшли 49 військових вантажних літаків з країн-членів НАТО (що належать військово-повітряним силам США, Канади, Італії та Туреччини) і 24 транспортні літаки, зареєстровані в Україні. 

Як повідомляє видання, тенденція продовжилася і в цьому році, за останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини. Військові літаки, що прямували до польського Жешува, потрапляли не лише в угорський повітряний простір, а й в аеропорти.

Зокрема, французькі військові вертольоти були доставлені українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор, повідомляє Átlátszó. Три вертольоти Fennec Eurocopter з розпізнавальними знаками Державної прикордонної служби України були зафіксовані веб-камерою Időkép в аеропорту Дьйор 13 і 14 лютого. Після приблизно 10 годин очікування і технічного обслуговування вони відлетіли в невідомому напрямку.

У лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва. За даними газети, тип і колір вертольота збігаються з тими, що були зняті в аеропорту Дьйор.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УгорщинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Існує ризик збільшення дефіциту: у МВФ прокоментували повернення "військових" виплат

Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ

Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама

Медведєв заявив, що Маск не впорався з завданням, бо Twitter прогнувся під українців

На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення

фото, відео У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним

Усі новини...
Угорщина
У США назвали цинічними заклики угорського уряду до припинення вогню в Україні
Президент Чехії занепокоєний зростанням популізму і російського впливу в сусідніх країнах
У МЗС порадили угорським політикам не ставити євроатлантичну безпеку в залежність від Москви
Останні новини
16:37
фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків
16:35
Кабмін пропонує ліквідувати комісію з азартних ігор: законопроєкт вже у Раді
16:25
фотоЗенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет
16:08
Хто у сфері культури порушував мовний закон у 2022-му році – звіт омбудсмена
16:06
30 тисяч рублів від окупантів: житель Херсонщини отримав 5 років тюрми за псевдореферендум
16:00
Францію охопили першотравневі демонстрації, зокрема й проти пенсійної реформи Макрона
15:59
В нацпарку звинуватили прикордонників у вбивстві ведмедиці на Закарпатті, ті заперечують
15:55
Податкові пільги на ввезення Starlink та генераторів закінчились
15:53
На Миколаївщині через мінну загрозу закриють морські пляжі
15:44
В Авдіївку через обстріли не може заїхати спецтехніка, люди залишаються під завалами
Усі новини...
Реклама: