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Венгрия отрицает транспортировку по ее территории оружия в Украину, хотя есть доказательства

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 15:58

Министерство обороны Венгрии отрицает, что воздушное пространство страны используется военными самолетами, которые направляются в Украину, хотя есть видео, которое это подтверждает.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

В министерстве обороны страны заявили, что "Венгрия продолжает не отправлять оружие, боеприпасы или солдат в Украину и не позволяет военные поставки в Украину".

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С марта по май прошлого года военные грузовые самолеты, направлявшиеся в польский Жешув, регулярно проходили через Венгрию. По данным изданием Átlátszó, в период с марта по май 2022 года в венгерском воздушном пространстве прошли 49 военных грузовых самолетов из стран-членов НАТО (принадлежащих военно-воздушным силам США, Канады, Италии и Турции) и 24 транспортных самолета, зарегистрированных в Украине.

Как сообщает издание, тенденция продолжилась и в этом году, за последние три месяца Radarbox зафиксировал 22 военно-транспортные миссии с участием Венгрии. Военные самолеты, направлявшиеся в польский Жешув, попадали не только в венгерское воздушное пространство, но и в аэропорты.

В частности, французские военные вертолеты были доставлены украинским пограничникам через венгерский аэропорт Дьёр, сообщает Átlátszó. Три вертолета Fennec Eurocopter с опознавательными знаками Государственной пограничной службы Украины были зафиксированы веб-камерой Időkép в аэропорту Дьёр 13 и 14 февраля. После примерно 10 часов ожидания и технического обслуживания они улетели в неизвестном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В феврале Франция передала Украине 55 вертолетов H125M, первые из которых уже прибыли в Киев. По данным газеты, тип и цвет вертолета совпадают с теми, что были сняты в аэропорту Дьор.

Темы: ВенгрияУкраинаоружие
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