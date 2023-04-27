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Кулеба: Надання Україні F-16 стримає Росію, а не спровокує її

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 15:59

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що настав час для західних союзників відкинути страхи щодо "провокування Росії" і надати Україні бойові літаки F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Міністр, зокрема, перерахував типи озброєнь, які, як спочатку казали на Заході, "спровокують Росію на ескалацію", якщо вони будуть поставлені в Україну: артилерія, РСЗВ, ППО, танки, ракети далекого радіусу дії.

Однак, за його словами, обіцяної ескалації так і не сталося.

"Винищувачі F-16 також не призведуть до неї. Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – написав Кулеба.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що союзники України мають надати всю необхідну військову допомогу, в тому числі щодо озброєння.

На питання про те, чи має він на увазі також постачання західних винищувачів Україні, Науседа відповів ствердно.

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Теми: винищувачіУкраїнаРосіяКулеба Дмитро
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