Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 15:59

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время для западных союзников отбросить страхи по поводу "провоцирования России" и предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Министр, в частности, перечислил типы вооружений, которые, как сначала говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего радиуса действия.

Однако, по его словам, обещанной эскалации так и не произошло.

"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", – написал Кулеба.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе по вооружению.

На вопрос о том, имеет ли он в виду также поставки западных истребителей Украине, Науседа ответил утвердительно.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: истребителиУкраинаРосcияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
истребители
Над Балтийским морем перехватили три российских самолета
Официально: Госдеп США согласовал продажу Турции оборудования для модернизации F-16
США готовятся продать Турции оборудование для модернизации ее F-16 – СМИ
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: