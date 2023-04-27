Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время для западных союзников отбросить страхи по поводу "провоцирования России" и предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Министр, в частности, перечислил типы вооружений, которые, как сначала говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего радиуса действия.

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Однако, по его словам, обещанной эскалации так и не произошло.

"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", – написал Кулеба.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе по вооружению.

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На вопрос о том, имеет ли он в виду также поставки западных истребителей Украине, Науседа ответил утвердительно.