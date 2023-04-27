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Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 16:13
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Фото: Нацполіція

Українські поліцейські затримали контрабандиста наркотиків з Туреччини, якого розшукував Інтерпол.

Джерело: Нацполіція 

Деталі: Під час транспортування героїну та марихуани 44 -річного контрабандиста затримали правоохоронці в Туреччині, однак він втік, зокрема до України. Його затримали українські правоохоронці.

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Чоловік розшукувався через Інтерпол за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з контрабандою наркотичних засобів.

Запобіжний захід – тимчасовий арешт. Планується розпочати процедуру його екстрадиції до Туреччини. 

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Теми: поліціянаркотикиконтрабандаТуреччина
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