Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Четвер, 27 квітня 2023, 16:13
Українські поліцейські затримали контрабандиста наркотиків з Туреччини, якого розшукував Інтерпол.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Під час транспортування героїну та марихуани 44 -річного контрабандиста затримали правоохоронці в Туреччині, однак він втік, зокрема до України. Його затримали українські правоохоронці.
Чоловік розшукувався через Інтерпол за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з контрабандою наркотичних засобів.
Запобіжний захід – тимчасовий арешт. Планується розпочати процедуру його екстрадиції до Туреччини.