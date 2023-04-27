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Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 16:13
Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Фото: Нацполиция

Украинские полицейские задержали контрабандиста наркотиков из Турции, которого разыскивал Интерпол.

Источник: Нацполиция 

Детали: Во время транспортировки героина и марихуаны 44-летнего контрабандиста задержали правоохранители в Турции, однако он сбежал, в частности в Украину. Его задержали украинские правоохранители.

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Мужчина разыскивался через Интерпол за совершение тяжких преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств.

Мера пресечения – временный арест. Планируется начать процедуру его экстрадиции в Турцию.

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Темы: полициянаркотикиконтрабандаТурция
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