Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол

Украинские полицейские задержали контрабандиста наркотиков из Турции, которого разыскивал Интерпол.

Источник: Нацполиция

Детали: Во время транспортировки героина и марихуаны 44-летнего контрабандиста задержали правоохранители в Турции, однако он сбежал, в частности в Украину. Его задержали украинские правоохранители.

Мужчина разыскивался через Интерпол за совершение тяжких преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств.

Мера пресечения – временный арест. Планируется начать процедуру его экстрадиции в Турцию.