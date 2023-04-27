Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Четверг, 27 апреля 2023, 16:13
Украинские полицейские задержали контрабандиста наркотиков из Турции, которого разыскивал Интерпол.
Источник: Нацполиция
Детали: Во время транспортировки героина и марихуаны 44-летнего контрабандиста задержали правоохранители в Турции, однако он сбежал, в частности в Украину. Его задержали украинские правоохранители.
Мужчина разыскивался через Интерпол за совершение тяжких преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств.
Мера пресечения – временный арест. Планируется начать процедуру его экстрадиции в Турцию.