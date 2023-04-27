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14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 16:27
14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії
Чарльз III відвідує українських військових, фото: Getty Images

14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії.

Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.

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"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – зазначив Меррісон.

За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ.  "У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" – зазначив він.

Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

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"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – додав він.

Як повідомлялося, понад 16 тисяч військових Збройних сил України вже пройшли навчання у країнах Європейського Союзу.

Теми: Велика БританіявійнаУкраїна
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