Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 16:27
14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії
Чарльз III відвідує українських військових, фото: Getty Images

14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії.

Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – зазначив Меррісон.

За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ.  "У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" – зазначив він.

Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, понад 16 тисяч військових Збройних сил України вже пройшли навчання у країнах Європейського Союзу.

Теми: Велика БританіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Велика Британія
ЗМІ: колаборант Сальдо зареєстрував зернову компанію у Британії
Розвідка Британії: Росіяни облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів ЗАЕС
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Росія відреагувала
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: