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14 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в Великобритании

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 16:27
14 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в Великобритании
Чарльз III посещает украинских военных, фото: Getty Images

14 тысяч украинских военных вернулись защищать Родину после обучения в Великобритании.

Об этом заявил младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон, отвечая на вопрос об Украине в Палате общин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Он заявил, что "вполне очевидно", что Великобритания является лидером в Европе.

"Мы инициировали создание Международного фонда для Украины, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, является действительно значительным достижением", – отметил Меррисон.

По словам чиновника, Великобритания также помогает преследовать военные преступления РФ. "В каждом измерении в этой стране мы играем ведущую роль", – отметил он.

Меррисон также сообщил, что 14 тысяч украинских военнослужащих вернулись защищать свою Родину после обучения в Великобритании.

"Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", – добавил он.

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Как сообщалось, более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины уже прошли обучение в странах Европейского Союза.

Темы: ВеликобританиявойнаУкраина
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