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Ердоган обговорив Україну з Путіним, не виключив "нових ініціатив"

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:01

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Владіміром Путіним, обговорювали Україну, Сирію і АЕС "Аккую".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Розмова з Путіним відбулася напередодні запланованої участі по відеозв'язку лідерів двох країн у заході з нагоди відкриття першої у Туреччині АЕС "Аккую".

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Ердоган подякував Путіну за внесок Росії в будівництво АЕС в турецькому місті Мерсін.

Адміністрація президента опублікувала фотографію Ердогана під час телефонної розмови, першої відтоді, як президент скасував свої робочі заходи через проблеми зі здоров'ям у вівторок ввечері.

 

У заяві Управління з питань комунікацій президента Туреччини йдеться, що під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини і регіональні питання.

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"Під час розмови також обговорювалися російсько-українська війна і зернова угода. Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи можуть бути реалізовані через запропоновану робочу групу. Президент Путін передав президенту Ердогану побажання швидкого одужання під час телефонної розмови, в ході якої також обговорювалися події в Сирії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадяни Туреччини за кордоном в четвер розпочали голосувати на загальнонаціональних виборах, які визначать долю влади президента Реджепа Таїпа Ердогана після двох десятиліть його перебування на чолі країни.

Детально про турецькі вибори – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: ПутінЕрдоганУкраїна
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