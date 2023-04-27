Эрдоган обсудил Украину с Путиным, не исключил "новых инициатив"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждали Украину, Сирию и АЭС "Аккую".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Разговор с Путиным состоялся накануне запланированного участия по видеосвязи лидеров двух стран в мероприятии по случаю открытия первой в Турции АЭС "Аккую".

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Эрдоган поблагодарил Путина за вклад России в строительство АЭС в турецком городе Мерсин.

Администрация президента опубликовала фотографию Эрдогана во время телефонного разговора, первого с тех пор, как президент отменил свои рабочие мероприятия из-за проблем со здоровьем во вторник вечером.

В заявлении Управления по вопросам коммуникаций президента Турции говорится, что во время телефонного разговора обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы.

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"Во время разговора также обсуждались российско-украинская война и зерновая сделка. Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут быть реализованы через предложенную рабочую группу. Президент Путин передал президенту Эрдогану пожелания скорейшего выздоровления во время телефонного разговора, в ходе которого также обсуждались события в Сирии", – говорится в сообщении.

Напомним, граждане Турции за рубежом в четверг начали голосовать на общенациональных выборах, которые определят судьбу власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана после двух десятилетий его пребывания во главе страны.

Подробно о турецких выборах – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.