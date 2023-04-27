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У Греції заявили, що не приєднаються до "нежиттєздатних" заборон на українське зерно

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:49
У Греції заявили, що не приєднаються до нежиттєздатних заборон на українське зерно
Константінос Багінетас. фото з Facebook чиновника

Заборони на ввезення українського зерна та інших продуктів харчування, запроваджені в односторонньому порядку кількома країнами ЄС, не є життєздатним рішенням.

Про це заявив генеральний секретар міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас в Люксембурзі міністрам сільського господарства та рибальства ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Греція поділяє непропорційний тягар, який лягає на сусідні країни-члени ЄС в Україні, і розуміє реакцію та мобілізацію їхніх фермерів. Але односторонні національні заходи не є життєздатним рішенням і їх слід уникати", – заявив Багінетас.

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Греція підтримує "подальше використання коридорів солідарності", оскільки вони є особливо важливими за нинішніх обставин, додав чиновник.

За його словами, що "поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайної допомоги сусіднім країнам-членам є кроком у правильному напрямку", зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, яка в основному базується на експорті сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

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У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

Детальніше про кризу довкола заборони імпорту українського зерна читайте у статті Польща продовжує блокаду: які шанси зберегти ринок ЄС для українського агроекспорту.

Теми: зерноГреція
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