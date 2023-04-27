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У Греції заявили, що не приєднаються до "нежиттєздатних" заборон на українське зерно

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:49
У Греції заявили, що не приєднаються до нежиттєздатних заборон на українське зерно
Константінос Багінетас. фото з Facebook чиновника

Заборони на ввезення українського зерна та інших продуктів харчування, запроваджені в односторонньому порядку кількома країнами ЄС, не є життєздатним рішенням.

Про це заявив генеральний секретар міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас в Люксембурзі міністрам сільського господарства та рибальства ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Греція поділяє непропорційний тягар, який лягає на сусідні країни-члени ЄС в Україні, і розуміє реакцію та мобілізацію їхніх фермерів. Але односторонні національні заходи не є життєздатним рішенням і їх слід уникати", – заявив Багінетас.

Греція підтримує "подальше використання коридорів солідарності", оскільки вони є особливо важливими за нинішніх обставин, додав чиновник.

За його словами, що "поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайної допомоги сусіднім країнам-членам є кроком у правильному напрямку", зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, яка в основному базується на експорті сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

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Детальніше про кризу довкола заборони імпорту українського зерна читайте у статті Польща продовжує блокаду: які шанси зберегти ринок ЄС для українського агроекспорту.

Теми: зерноГреція
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