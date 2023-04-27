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В Греции заявили, что не присоединятся к запретам на украинское зерно

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:49
В Греции заявили, что не присоединятся к запретам на украинское зерно
Константинос Багинетас. фото из Facebook чиновника

Запреты на ввоз украинского зерна и других продуктов питания, введенные в одностороннем порядке несколькими странами ЕС, не являются жизнеспособным решением.

Об этом заявил генеральный секретарь министерства сельского хозяйства Греции Константинос Багинетас в Люксембурге министрам сельского хозяйства и рыболовства ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Греция разделяет непропорциональное бремя, которое ложится на соседние страны-члены ЕС в Украине, и понимает реакцию и мобилизацию их фермеров. Но односторонние национальные меры не являются жизнеспособным решением и их следует избегать", – заявил Багинетас.

Греция поддерживает "дальнейшее использование коридоров солидарности", поскольку они особенно важны в нынешних обстоятельствах, добавил чиновник.

По его словам, что "текущие предложения Комиссии по немедленной помощи соседним странам-членам является шагом в правильном направлении", отметив, что необходимо обеспечить глобальные поставки продовольствия и поддержку экономики Украины, которая в основном базируется на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Напомним, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости удержания эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

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Подробнее о кризисе вокруг запрета импорта украинского зерна читайте в статье Польша продолжает блокаду: каковы шансы сохранить рынок ЕС для украинского агроэкспорта.

Темы: зерноГреция
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