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Подозреваемый в госизмене Табачник собрался баллотироваться на "выборы" оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 20:29
Подозреваемый в госизмене Табачник собрался баллотироваться на выборы оккупантов
Дмитрий Табачник. фото "Укранформа"

Подозреваемый в госизмене бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник намерен баллотироваться в местные "депутаты" на незаконных "выборах" на оккупированной территории Запорожской области.

Источник: информация на сайте партии "Единая Россия", посвященном "предварительному голосованию"

Детали: В профиле Табачника указано, что он трудоустроен как "советник главы ВГА Запорожской области" в квазиобразовании оккупантов.

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На информационном портале сообщается, что "выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" проходит до 27 апреля".

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая".

"Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. В новых регионах предварительное голосование состоится ещё и очно", уточняют российские оккупанты.

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Как сообщало "Радио Свобода", партия "Единая Россия" готовится к проведению единого дня голосования, назначенного на 10 сентября 2023 года. Подготовка продолжается, в том числе, и на оккупированных территориях Украины.

На оккупированной части Запорожской области на участие в предварительном голосовании по состоянию на 21 апреля регистрировалось 260 "кандидатов". Об этом сообщило пророссийское местное телевидение "ЗаТВ".

Гауляйтер захваченной части региона Евгений Балицкий 14 апреля сообщил, что тоже зарегистрировался для участия в этом процессе. Также в предварительном голосовании примет участие представитель оккупационной "администрации" захваченной части Запорожской области Владимир Рогов.

Темы: ТабачникоккупацияРосcия
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