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США оголосили про нові санкції проти Росії та Ірану за утримання американців у заручниках

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 22:03
США оголосили про нові санкції проти Росії та Ірану за утримання американців у заручниках
Білий дім, фото Getty Images

США запроваджують нові санкції проти груп у Росії та Ірані, звинувачених у захопленні американців у заручники, щоб запобігти подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Цей крок відбувається на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців. Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal, і Пол Вілан, колишній морський піхотинець, утримуються в Росії за звинуваченнями у шпигунстві, які вони категорично заперечують.

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Американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі і Морад Тахбаз утримуються у сумнозвісній іранській в'язниці Евін, де, за повідомленнями, застосовуються тортури.

Санкції, запроваджені в четвер, мають на меті покарати організації, які США звинувачують у захопленні заручників або неправомірному утриманні американців. В Ірані чотири особи також потрапляють під нові санкції.

Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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Американські посадовці заявили, що ці кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники. "Ми також показуємо, що не можна вдаватися до такої жахливої поведінки, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не розплачуючись за це, і ось деякі з наслідків", – сказав високопосадовець адміністрації США.

Водночас зазначається, що залишаються питання щодо реального впливу цих санкцій, оскільки багато з організацій, проти яких були введені санкції в четвер, вже були піддані санкціям з боку США раніше.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти однієї фізичної та шести юридичних осіб, яких назвали учасниками мережі зі сприяння іранській програмі з виробництва безпілотників та інших військових програм.

Теми: СШАсанкціїРосіяІран
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