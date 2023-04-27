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США объявили о новых санкциях против России и Ирана за удержание американцев в заложниках

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 22:03
США объявили о новых санкциях против России и Ирана за удержание американцев в заложниках
Белый дом, фото Getty Images

США вводят новые санкции против групп в России и Иране, обвиняемых в захвате американцев в заложники, чтобы предотвратить дальнейший захват заложников и потенциально обеспечить освобождение граждан, которые сейчас находятся под стражей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Этот шаг происходит на фоне нескольких громких случаев неправомерного задержания американцев. Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, и Пол Вилан, бывший морской пехотинец, содержатся в России по обвинениям в шпионаже, которые они категорически отрицают.

Американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где, по сообщениям, применяются пытки.

Санкции, введенные в четверг, имеют целью наказать организации, которые США обвиняют в захвате заложников или неправомерном удержании американцев. В Иране четыре человека также попадают под новые санкции.

Речь идет о Федеральной службе безопасности России и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Американские чиновники заявили, что эти шаги должны стать предупреждением для тех, кто думает о захвате американцев в заложники. "Мы также показываем, что нельзя прибегать к такому ужасному поведению, используя людей как пешек, как разменную монету, не расплачиваясь за это, и вот некоторые из последствий", – сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

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В то же время отмечается, что остаются вопросы относительно реального влияния этих санкций, поскольку многие из организаций, против которых были введены санкции в четверг, уже были подвергнуты санкциям со стороны США ранее.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.

Темы: СШАсанкцииРосcияИран
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