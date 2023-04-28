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Путін хоче "поставити на потік" виробництво безпілотників у РФ

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 00:29
Путін хоче поставити на потік виробництво безпілотників у РФ
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Ввечері 27 квітня президент РФ Володимир Путін провів в московському індустріальному парку "Руднєво" нараду щодо розвитку галузі безпілотників у Росії.

Джерела: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: У ході наради Путін заявив, що випуск БпЛА в Росії "має бути поставлений на потік".

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Диктатор доручив російському Мінтрансу підготувати пропозиції щодо підпорядкування галузі БпЛА Росавіації або запропонувати ідеї щодо створення спеціального органу.

Путін наголосив, що безпека і режим секретності не повинні заважати розвитку безпілотної сфери в Росії.

За словами першого віце-прем'єра РФ Андрія Бєлоусова, який був присутній на нараді, обсяг державних замовлень на виробництво безпілотників у 2024-26 роках становитиме близько 92 млрд рублів, а до 2030 року – 200 млрд рублів.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд пропонує створити в Росії систему податкових пільг для виробників безпілотників.

Теми: ПутінбезпілотникиРосія
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