Путін хоче "поставити на потік" виробництво безпілотників у РФ

Ввечері 27 квітня президент РФ Володимир Путін провів в московському індустріальному парку "Руднєво" нараду щодо розвитку галузі безпілотників у Росії.

Джерела: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: У ході наради Путін заявив, що випуск БпЛА в Росії "має бути поставлений на потік".

Диктатор доручив російському Мінтрансу підготувати пропозиції щодо підпорядкування галузі БпЛА Росавіації або запропонувати ідеї щодо створення спеціального органу.

Путін наголосив, що безпека і режим секретності не повинні заважати розвитку безпілотної сфери в Росії.

За словами першого віце-прем'єра РФ Андрія Бєлоусова, який був присутній на нараді, обсяг державних замовлень на виробництво безпілотників у 2024-26 роках становитиме близько 92 млрд рублів, а до 2030 року – 200 млрд рублів.

Уряд пропонує створити в Росії систему податкових пільг для виробників безпілотників.