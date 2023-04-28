Путин хочет "поставить на поток" производство беспилотников в РФ

Вечером 27 апреля президент РФ Владимир Путин провел в московском индустриальном парке "Руднево" совещание по развитию отрасли беспилотников в России.

Источники: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и "ТАСС"

Детали: В ходе совещания Путин заявил, что выпуск БпЛА в России "должен быть поставлен на поток".

Диктатор поручил российскому Минтрансу подготовить предложения по подчинению отрасли БпЛА Росавиации или предложить идеи по созданию специального органа.

Путин подчеркнул, что безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы в России.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который присутствовал на совещании, объем государственных заказов на производство беспилотников в 2024-26 годах составит около 92 млрд рублей, а к 2030 году – 200 млрд рублей.

Правительство предлагает создать в России систему налоговых льгот для производителей беспилотников.