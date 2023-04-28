Глава МЗС Болгарії: Ми стикаємося з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії

Міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков заявив, що його країна зіштовхується з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії на тлі військової агресії Москви проти України.

Про це повідомляє Novinite, пише "Європейська правда".

"Паралельно з агресивними військовими діями Росії ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів".

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Мілков зробив свою заяву під час виступу на конференції "Відповідь на виклики в умовах фрагментації архітектури безпеки: Протидія російській гібридній діяльності", організованої Софійським безпековим форумом.

"Російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості до кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку і завдала серйозного удару по існуючій архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для суспільного і політичного життя – в тому числі і в Болгарії", – сказав він.

За словами міністра, Росія використовує повний арсенал гібридної тактики, інструменталізацію поставок енергії та основних продуктів харчування, кіберзаходи з контролю над чутливими технологіями, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію і провокацію невдоволення та зменшення солідарності з Україною.

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