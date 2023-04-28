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Глава МИД Болгарии: Мы сталкиваемся с беспрецедентными гибридными атаками со стороны России

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 00:50
Глава МИД Болгарии: Мы сталкиваемся с беспрецедентными гибридными атаками со стороны России
Флаг Болгарии. фото с сайта ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Болгарии Николай Милков заявил, что его страна сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками со стороны России на фоне военной агрессии Москвы против Украины.

Об этом сообщает Novinite, пишет "Европейская правда".

"Параллельно с агрессивными военными действиями России мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом различных гибридных атак, направленных на подрыв стабильности Болгарии и, таким образом, наших демократических ценностей и процессов".

Милков сделал свое заявление во время выступления на конференции "Ответ на вызовы в условиях фрагментации архитектуры безопасности: Противодействие российской гибридной деятельности", организованной Софийским форумом по безопасности.

"Российская агрессия, которая происходит в непосредственной близости к границам Болгарии, является грубым нарушением международного правопорядка и нанесла серьезный удар по существующей архитектуре международной безопасности, что привело к значительным последствиям для общественной и политической жизни – в том числе и в Болгарии", – сказал он.

По словам министра, Россия использует полный арсенал гибридной тактики, инструментализацию поставок энергии и основных продуктов питания, кибермероприятия по контролю над чувствительными технологиями, беспрецедентное усиление пропаганды, направленной на внутриполитическую дестабилизацию и провокацию недовольства и уменьшение солидарности с Украиной.

Напомним, посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что если бы она была гражданкой Болгарии, то проголосовала бы за лидера радикальной пророссийской партии "Вазраждане" Костадина Костадинова: таким образом она нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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2 апреля в Болгарии прошли четвертые внеочередные парламентские выборы. И похоже, что следующие не за горами. Читайте подробно о том, как политический кризис в Болгарии играет на руку России.

Темы: БолгарияРосcия
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