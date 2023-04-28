Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 01:38
Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів
Боєприпаси. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Литви планує виділити понад 3,1 мільярда євро на придбання військового обладнання і поповнення складів необхідними боєприпасами різних калібрів протягом наступного десятиліття.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, пише "Європейська правда".

Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.

Анушаускас зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань.

Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.

Нагадаємо, за даними литовських спецслужб, минулого року розвідки Росії, Білорусі та Китаю кілька разів намагалися завербувати громадян Литви, ці спроби не були успішними.

Теми: Литвазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Литва
У Литві розповіли про спроби розвідок РФ, Білорусі і Китаю вербувати громадян
Литва вперше в історії відключилася від російської енергосистеми
Президент Литви: Ми повинні перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: