Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів

Міністерство оборони Литви планує виділити понад 3,1 мільярда євро на придбання військового обладнання і поповнення складів необхідними боєприпасами різних калібрів протягом наступного десятиліття.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, пише "Європейська правда".

Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.

Анушаускас зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань.

Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.

Нагадаємо, за даними литовських спецслужб, минулого року розвідки Росії, Білорусі та Китаю кілька разів намагалися завербувати громадян Литви, ці спроби не були успішними.