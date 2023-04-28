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Литва планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 01:38
Литва планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов
Боеприпасы. Иллюстративное фото из открытых источников

Министерство обороны Литвы планирует выделить более 3,1 миллиарда евро на приобретение военного оборудования и пополнение складов необходимыми боеприпасами различных калибров в течение следующего десятилетия.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Арвидаса Анушаускаса, пишет "Европейская правда".

Запланированная сумма составит не менее 12% от общего оборонного бюджета Литвы ежегодно. По сравнению с предыдущими расходами, это на пятую часть больше.

Анушаускас отметил, что накопление военных запасов является одним из важнейших приоритетов последних лет, которому Минобороны с каждым годом уделяет все больше внимания и ассигнований.

Это связано не только с напряженной ситуацией безопасности в регионе, но и с очень быстрой модернизацией Вооруженных сил Литвы, в частности, закупкой систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Vilkas, бронированных вездеходов JLTV, гаубиц PzH2000 и Ceasar, боевых беспилотных летательных аппаратов и других средств.

Напомним, по данным литовских спецслужб, в прошлом году разведки России, Беларуси и Китая несколько раз пытались завербовать граждан Литвы, эти попытки не были успешными.

Темы: Литваоружие
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