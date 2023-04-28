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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 06:20
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та всіх областях України вночі 28 квітня оголошували повітряну тривогу, у багатьох містах бути чутні звуки вибухів.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Тривога почала ширитися одразу з трьох напрямків – північного, східного і південного.

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Згодом тривогу оголосили у Києві та центральних областях України.

Через деякий час повітряна тривога поширилася на західні області. Станом на 04:20 тривога оголошена в усіх областях України.  

Доповнено о 04:30. У Київській ОВА повідомили про загрозу ракетної атаки на область.

ВІДЕО ДНЯ

В адміністрації закликали мешканців Київщини залишатися в укриттях або безпечних місцях до закінчення сигналу повітряної тривоги.

Доповнено о 04:45. У Києві прогриміли два вибухи. 

Доповнено о 04:55. Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи в Дніпрі та області, в Кременчуці, Полтаві та Миколаєві.

Доповнено о 05:00. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу сил ППО.

Доповнено о 05:13. На Київщині працює ППО, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

В КОВА закликали мешканців області дотримуватися інформаційної тиші і не фіксувати роботу українських захисників.

Доповнено о 06:20. В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги.  

Теми: КиївУкраїнаповітряна тривога
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