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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 06:20
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

В Киеве и всех областях Украины ночью 28 апреля объявляли воздушную тревогу, во многих городах были слышны звуки взрывов.

Источник: карта тревог

Детали: Тревога начала распространяться сразу с трех направлений – северного, восточного и южного.

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Впоследствии тревогу объявили в Киеве и центральных областях Украины.

Через некоторое время воздушная тревога распространилась на западные области. По состоянию на 04:20 тревога объявлена во всех областях Украины.

Дополнено в 04:30. В Киевской ОВА сообщили об угрозе ракетной атаки на область.

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В администрации призвали жителей Киевщины оставаться в укрытиях или безопасных местах до окончания сигнала воздушной тревоги.

Дополнено в 04:45. В Киеве прогремели два взрыва.

Дополнено в 04:55. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре и области, в Кременчуге, Полтаве и Николаеве.

Дополнено в 05:00. Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО.

Дополнено в 05:13. На Киевщине работает ПВО, сообщила Киевская областная военная администрация.

В КОВА призвали жителей области соблюдать информационную тишину и не фиксировать работу украинских защитников.

Дополнено в 06:20. Во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: КиевУкраинавоздушная тревога
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