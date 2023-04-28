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Британська розвідка пояснила, що може стояти за скасуванням РФ Армійських міжнародних ігор

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 10:33

Росія могла відмовитися проводити у 2023 році традиційні Армійські міжнародні ігри через побоювання, як це сприймуть на тлі невдач на фронті, та ризику виграти менше медалей через те, що багато досвідчених танкістів загинули в Україні. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 28 квітня. 

Розвідка нагадує, що минулого тижня у росЗМІ з’явилась інформація про те, що у 2023 році Росія вирішила не проводити Армійські міжнародні ігри, яким намагалася створити імідж "військових Олімпійських ігор" і які особливо відомі через так званий "танковий біатлон".

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"Скоріш за все, Росія скасувала ігри в основному через побоювання, що подію сприймуть як легковажну і недоречну у воєнний час", – зазначають аналітики, нагадавши, зокрема, минулорічну критику від колишнього ватажка донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна-"Стрєлкова" на адресу російського Міністерства оборони.  

"Існує також реалістична ймовірність, що внаслідок втрат в Україні російське Міністерство оборони стурбоване тим, що нестача танків, танкових екіпажів та іншого досвідченого персоналу поставить під загрозу звичні для Росії здобутки на іграх", – додають в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що російські окупаційні війська станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС.

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Теми: РосіярозвідкаВелика Британіяспорт
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