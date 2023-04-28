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Британская разведка объяснила, что может стоять за отменой РФ Армейских международных игр

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 10:33

Россия могла отказаться проводить в 2023 году традиционные Армейские международные игры из-за опасений, как это воспримут на фоне неудач на фронте, и риска выиграть меньше медалей из-за того, что много опытных танкистов погибли в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 28 апреля.

Разведка напоминает, что на прошлой неделе в росСМИ появилась информация о том, что в 2023 году Россия решила не проводить Армейские международные игры, которым пыталась создать имидж "военных Олимпийских игр" и которые особенно известны из-за так называемого танкового биатлона.

"Скорее всего, Россия отменила игры в основном из-за опасений, что событие воспримут как легкомысленное и неуместное в военное время", – отмечают аналитики, напомнив, в частности, прошлогоднюю критику от бывшего главаря донецких боевиков Игоря Гиркина-Стрелкова в адрес российского министерства обороны.

"Существует также реалистичная вероятность, что в результате потерь в Украине российское Минобороны обеспокоено тем, что нехватка танков, танковых экипажей и другого опытного персонала поставит под угрозу привычные для России достижения на играх", – добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что российские оккупационные войска по состоянию на март обустроили оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС.

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Темы: РосcияразведкаВеликобританияспорт
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