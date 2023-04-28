В Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

В Україну разом приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють чеські ЗМІ, зокрема IDNES.

Президенти прибули потягом у Немішаєво, де їх зустріли, серед інших, чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс. Схоже, звідти вони рушили до міст на півночі Київщини, які побували в окупації.

В офіційному Twitter Петр Павел опублікував їхню фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці.

"Ми із Зузаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує", – прокоментував Павел.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

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"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала Чапутова у своєму Facebook.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії. "Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє", – додала Чапутова.

Під час візиту президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців.

Для Петра Павела це його перша поїздка до України, він домовився з Києвом про неї невдовзі після інавгурації. Тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини, яка вже бувала в Україні після початку повномасштабної війни.