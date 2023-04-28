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В Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 10:35
В Україну завітали президенти Чехії і Словаччини
Зузана Чапутова та Петр Павел в Україні, фото з соцмереж Павела

В Україну разом приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють чеські ЗМІ, зокрема IDNES.

Президенти прибули потягом у Немішаєво, де їх зустріли, серед інших, чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс. Схоже, звідти вони рушили до міст на півночі Київщини, які побували в окупації.

В офіційному Twitter Петр Павел опублікував їхню фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці.

"Ми із Зузаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує", – прокоментував Павел.

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"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала Чапутова у своєму Facebook.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії. "Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє", – додала Чапутова.

Під час візиту президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців.

Для Петра Павела це його перша поїздка до України, він домовився з Києвом про неї невдовзі після інавгурації. Тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини, яка вже бувала в Україні після початку повномасштабної війни. 

Теми: ЧехіяСловаччинапрезидентУкраїна
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