Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину приехали президенты Чехии и Словакии

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 10:35
В Украину приехали президенты Чехии и Словакии
Зузана Чапутова и Петр Павел в Украине, фото из соцсетей Павела

В Украину вместе приехали с визитом новый президент Чехии Петр Павел и его словацкая коллега Зузана Чапутова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают чешские СМИ, в частности IDNES.

Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили, среди прочих, чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. Похоже, оттуда они отправились в города на севере Киевской области, которые побывали под оккупацией.

В официальном Twitter Петр Павел опубликовал их фотографию на фоне поврежденного дома, вероятно, в Бородянке.

"Мы с Зузаной Чапутовой разделяем ценности свободы и справедливости. Тяжело видеть собственными глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену, кровью и жизнями своих граждан. Борьба с агрессором защищает то, что нас объединяет", – прокомментировал Павел.

ВИДЕО ДНЯ

"Позорные атаки прошлой ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате которых погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачиваться", – написала Чапутова в своем Facebook.

Она добавила, что совместный визит в Украину с президентом Павелом подтверждает новую эру отношений между главами государств Словакии и Чехии. "Это наша первая зарубежная поездка вместе, и я рада, что мы прибыли именно в Украину. Наш сигнал четкий: нас с Украиной объединяют не только границы и общее прошлое, но и общее будущее", – добавила Чапутова.

Во время визита президенты встретятся с Владимиром Зеленским и рядом других должностных лиц.

Для Петра Павела это его первая поездка в Украину, он договорился с Киевом о ней вскоре после инаугурации. Тогда же была договоренность, что он поедет вместе с президентом Словакии, которая уже бывала в Украине после начала полномасштабной войны.

Темы: ЧехияСловакияпрезидентУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Чехия
Учительницу из Праги будут судить за оправдание войны РФ против Украины
Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги
Цены на газ в Чехии выросли на 231% – больше всего среди всех стран ЕС
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: