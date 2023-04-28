В Украину приехали президенты Чехии и Словакии

В Украину вместе приехали с визитом новый президент Чехии Петр Павел и его словацкая коллега Зузана Чапутова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают чешские СМИ, в частности IDNES.

Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили, среди прочих, чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. Похоже, оттуда они отправились в города на севере Киевской области, которые побывали под оккупацией.

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В официальном Twitter Петр Павел опубликовал их фотографию на фоне поврежденного дома, вероятно, в Бородянке.

"Мы с Зузаной Чапутовой разделяем ценности свободы и справедливости. Тяжело видеть собственными глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену, кровью и жизнями своих граждан. Борьба с агрессором защищает то, что нас объединяет", – прокомментировал Павел.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj ВИДЕО ДНЯ April 28, 2023

"Позорные атаки прошлой ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате которых погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачиваться", – написала Чапутова в своем Facebook.

Она добавила, что совместный визит в Украину с президентом Павелом подтверждает новую эру отношений между главами государств Словакии и Чехии. "Это наша первая зарубежная поездка вместе, и я рада, что мы прибыли именно в Украину. Наш сигнал четкий: нас с Украиной объединяют не только границы и общее прошлое, но и общее будущее", – добавила Чапутова.

Во время визита президенты встретятся с Владимиром Зеленским и рядом других должностных лиц.

Для Петра Павела это его первая поездка в Украину, он договорился с Киевом о ней вскоре после инаугурации. Тогда же была договоренность, что он поедет вместе с президентом Словакии, которая уже бывала в Украине после начала полномасштабной войны.