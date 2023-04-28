Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Мінкульт розмірковує над "певним регулюванням" месенджеру Telegram, а також намагається оцінити його взаємодію з державою.

Джерело: Ткаченко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їхні власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм – це питання, яке потребує реально експертного обговорення".

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Деталі: Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль або заборону щодо телеграму, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

За його словами, які наводить видання, питання так званого регулювання перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо".

Пряма мова: "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом".

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Більше деталей: Ткаченко додав, що перевага цього месенджера у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. З іншого боку – там є анонімні телеграм-канали і "величезна кількість російських активностей".

Окрім того, як наголосив міністр, у телеграмі немає зворотного зв'язку, на відміну від, наприклад, соцмережі Facebook.

Крім того, він додав, що телеграм-канали збирають кошти і невідомо, чи платять вони податки. Серед інших проблем – прозорість, питання власності співпраці з суспільством і "розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається".

На запитання, чи була вже в міністерстві комунікація з телеграмом із будь-яких питань, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть.

За його словами, "їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання, їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці".

Ткаченко додав, що запрошує телеграм до діалогу, користуючись нагодою.

Також міністр прокоментував чутки про зв’язок телеграму з російськими спецслужбами: "Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів".