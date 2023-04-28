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Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 апреля 2023, 12:28
Минкульт задумался, как регулировать Telegram
ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО (ФОТО: FACEBOOK)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Минкульт размышляет над "определенным регулированием" мессенджера Telegram, а также пытается оценить его взаимодействие с государством.

Источник: Ткаченко в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Телеграмм создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, тогда как все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и тому подобное. Поэтому телеграмм - это вопрос, который требует реально экспертного обсуждения".

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Детали: Как сообщает Интерфакс-Украина, на вопрос, будет ли введен какой-то государственный контроль за телеграммами или запрет, министр отметил, что не говорил о запрете, а скорее об определенном регулировании. 

По его словам, которые приводит издание, так называемое регулирование телеграмма – пока находится на обсуждении на уровне "давайте поговорим".

Прямая речь: "Но я думаю, что время пришло включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с телеграмом".

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Больше деталей: Ткаченко добавил, что преимущество этого мессенджера в быстром донесении информации, в том числе и для населения, которое находится на временно оккупированных территориях. С другой стороны - там есть анонимные телеграмм-каналы и "огромное количество российских активностей".

Кроме того, как отметил министр, в телеграмме нет обратной связи, в отличие от, например, соцсети Facebook.  

Кроме того, он добавил, что телеграмм-каналы собирают средства и неизвестно, платят ли они налоги. Среди других проблем - прозрачность, вопрос собственности сотрудничества с обществом и "понимание того, каким образом это взаимодействие происходит".

На вопрос, была ли уже в министерстве коммуникация с телеграмом по каким-либо вопросам, Ткаченко пожаловался, что ведомство приглашало соцсеть к диалогу, но там на контакт не идут. 

По его словам, "им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования, им это не интересно, они существуют в своем пузыре". 

Ткаченко добавил, приглашает телеграмм к диалогу, пользуясь случаем.

Также министр прокомментировал слухи о связи Телеграма с российскими спецслужбами: "Убедиться в том, что там есть ФСБ-шные следы, или еще чьи-то, достаточно непросто. Но тот факт, что коммуникации с телеграммой нет, вызывает много вопросов и сомнений".

Темы: ТкаченкоцензурасоцсетиМинкультуры
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