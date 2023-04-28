Керівник BBC подав у відставку через кредит для Бориса Джонсона

Голова Британської телерадіомовної корпорації (BBC) Річард Шарп пішов у відставку після того, як незалежний звіт встановив, що він порушив правила призначення на державні посади, не розкривши свою участь у організації кредиту для експрем'єра Бориса Джонсона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Шарп оголосив, що йде з посади голови BBC, щоб "віддати пріоритет інтересам" мовника. Він заявив про своє рішення після того, як адвокат Адам Геппінстолл у своєму звіті встановив, що Шарп порушив кодекс при призначенні на державну службу.

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Уповноважений з питань державних призначень раніше визначив адвоката Геппінстолла для того, аби він розслідував закиди на адресу Шарпа у пресі. Результат повного розслідування мають оприлюднити у п'ятницю.

Фінансований державою національний мовник BBC зазнав тиску після того, як стало відомо, що Шарп, донор від Консервативної партії, допоміг організувати позику для тодішнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона у 2021 році. Це відбулося за кілька тижнів до того, як його призначили на посаду BBC за рекомендацією уряду.

У звіті йдеться про те, зазначив Шарп, що він не відігравав "жодної ролі у сприянні, організації або фінансуванні кредиту для колишнього прем'єр-міністра".

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Але Шарп визнав, що повинен був розповісти спецкомісії напередодні свого призначення на топ-посаду про свою роль в організації зустрічі між секретарем Кабінету міністрів Саймоном Кейсом і Семом Блайтом – бізнесменом, який пропонував Джонсону фінансову допомогу.

Шарп сказав, що не хотів "відвертати увагу", додавши, що для нього було честю очолювати BBC. Він залишатиметься на посаді до червня, поки не призначать його наступника.

У справі йдеться про кредит у розмірі до 800 тисяч фунтів стерлінгів для Джонсона, який наприкінці 2020 року зіткнувся з фінансовими труднощами.