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Глава BBC подал в отставку из-за кредита для Бориса Джонсона

Пятница, 28 апреля 2023, 12:41

Глава Британской телерадиовещательной корпорации (BBC) Ричард Шарп ушел в отставку после того, как независимый отчет установил, что он нарушил правила назначения на государственные должности, не раскрыв свое участие в организации кредита для экс-премьера Бориса Джонсона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Шарп объявил, что уходит с должности главы BBC, чтобы "отдать приоритет интересам" вещателя. Он заявил о своем решении после того, как адвокат Адам Геппинстолл в своем отчете установил, что Шарп нарушил кодекс при назначении на государственную службу.

Уполномоченный по вопросам государственных назначений ранее определил адвоката Геппинстолла для того, чтобы он расследовал обвинения в адрес Шарпа в прессе. Результат полного расследования должны обнародовать в пятницу.

Финансируемый государством национальный вещатель BBC подвергся давлению после того, как стало известно, что Шарп, донор от Консервативной партии, помог организовать заем для тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона в 2021 году. Это произошло за несколько недель до того, как его назначили на должность BBC по рекомендации правительства.

В отчете говорится о том, отметил Шарп, что он не играл "никакой роли в содействии, организации или финансировании кредита для бывшего премьер-министра".

Но Шарп признал, что должен был рассказать спецкомиссии накануне своего назначения на топ-должность о своей роли в организации встречи между секретарем Кабинета министров Саймоном Кейсом и Сэмом Блайтом – бизнесменом, который предлагал Джонсону финансовую помощь.

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Шарп сказал, что не хотел "отвлекать внимание", добавив, что для него было честью возглавлять BBC. Он будет оставаться в должности до июня, пока не назначат его преемника.

В деле речь идет о кредите в размере до 800 тысяч фунтов стерлингов для Джонсона, который в конце 2020 года столкнулся с финансовыми трудностями.

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