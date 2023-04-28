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Українці почали навчатися на Leopard 1, з середини року до нас поїдуть 80 танків

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 13:25

Українські танкісти вже розпочали навчання на танках "Леопард" старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю іспанському виданню La Vanguardia.

Його заява пролунала у відповіді на запитання про те, чи вже достатньо переданих "Леопардів" для українського контрнаступу, якщо на останній зустрічі формату "Рамштайн" йшла мова в основному про снаряди, ППО і запчастини.

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Міністр нагадав, що у березні Україна отримала від Німеччини 18 сучасних  Leopard 2 A6s та 40 БМП Marder, окрім необхідних запчастин та боєприпасів.

Він підкреслив, що Нідерланди та Данія разом з Німеччиною готують передачу танків старішої моделі Leopard 1 A5.

"Підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1 щойно розпочалася цього тижня. Постачання до 80 танків Leopard 1 почнеться в середині року", – сказав Борис Пісторіус. 

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Він нагадав також, що у Польщі домовилися створити центр обслуговування танків Leopard 2, щоби підтримувати боєздатність переданих машин.  

Як повідомляла "ЄвроПравда", у лютому Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони  будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан. В інтерв'ю Пісторіус не уточнив, чому назвав цифру 80 танків. Можливо, йдеться про партію, обіцянку щодо відновлення якої взяла на себе саме Німеччина. 

Теми: танкиУкраїна
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