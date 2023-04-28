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Украинцы начали учиться на Leopard 1, с середины года к нам поедут 80 танков

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 13:25

Украинские танкисты уже начали обучение на танках "Леопард" старой модели – Leopard 1, а с середины 2023 года в Украину начнут постепенно передавать 80 таких танков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, достаточно ли уже переданных "Леопардов" для украинского контрнаступления, если на последней встрече формата "Рамштайн" шла речь в основном о снарядах, ПВО и запчастях.

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Министр напомнил, что в марте Украина получила от Германии 18 современных Leopard 2 A6s и 40 БМП Marder, кроме необходимых запчастей и боеприпасов.

Он напомнил, что Нидерланды и Дания вместе с Германией готовят передачу танков старой модели Leopard 1 A5.

"Подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1 только началась на этой неделе. Поставка до 80 танков Leopard 1 начнется в середине года", – сказал Борис Писториус.

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Он отметил также, что в Польше договорились создать центр обслуживания танков Leopard 2, чтобы поддерживать боеспособность переданных машин.

Напомним, в феврале Нидерланды вместе с Германией и Данией анонсировали планы передать Украине 100 танков Leopard 1 – они будут отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние. В интервью Писториус не уточняет, почему назвал цифру 80 танков. Возможно, речь идет о партии, обещание по восстановлению которой взяла на себя именно Германия.

Темы: танкиУкраина
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