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МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 15:30

Молдовське Міністерство закордонних справ і євроінтеграції викликало посла Росії Олега Васнецова у зв'язку з неприйнятними висловлюваннями російських посадовців щодо Молдови.

Про це у п’ятницю заявили у молдовському дипвідомстві, повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ та євроінтеграції не коментуватиме абсолютно неприйнятну мову заяв, які сьогодні зробили деякі російські посадовці, але ми наголошуємо, що посол Російської Федерації в Молдові Олег Васнецов буде викликаний до міністерства для надання пояснень щодо заяв на адресу нашої країни", – наголосили у відомстві.

У п’ятницю заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв, коментуючи заяву прем'єра Молдови Доріна Речана про заборону на в'їзд президенту РФ Владіміру Путіну, сказав, що "такої країни вже немає", оскільки "її продали Румунії". 

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, коментуючи заяву Медведєва, сказав, що бачить "дрейф у бік поглинання з боку Румунії" і "свідоме урізання свого власного суверенітету".

Прем’єр Молдови Речан раніше оголосив про "чорний список" росіян, яким заборонили в’їзд у країну. До нього увійшли президент РФ Владімір Путін, бізнесмен Ігор Чайка і співак Філіп Кіркоров. 

Список поки що не опублікували, але молдовський прем’єр зазначив, що перелік імен можуть розмістити у відкритому доступі. 

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Теми: МолдоваРосіяМедведєвдипломатичні відносини
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