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МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 15:30

Молдавское Министерство иностранных дел и евроинтеграции вызвало посла России Олега Васнецова в связи с неприемлемыми высказываниями российских чиновников в отношении Молдовы.

Об этом в пятницу заявили в молдавском дипведомстве, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны", – отметили в ведомстве.

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Молдовы Дорина Речана о запрете на въезд президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что "такой страны уже нет", поскольку "ее продали Румынии". 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, сказал, что видит "дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии" и "сознательное урезание своего собственного суверенитета".

Премьер Молдовы Речан ранее объявил о "черном списке" россиян, которым запретили въезд в страну. В него вошли президент РФ Владимир Путин, бизнесмен Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров. 

Список пока не опубликовали, но молдавский премьер отметил, что перечень имен могут разместить в открытом доступе.

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Темы: МолдоваРосcияМедведевдипломатические отношения
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