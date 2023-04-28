Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 15:30

Молдавское Министерство иностранных дел и евроинтеграции вызвало посла России Олега Васнецова в связи с неприемлемыми высказываниями российских чиновников в отношении Молдовы.

Об этом в пятницу заявили в молдавском дипведомстве, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны", – отметили в ведомстве.

Реклама:

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Молдовы Дорина Речана о запрете на въезд президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что "такой страны уже нет", поскольку "ее продали Румынии". 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, сказал, что видит "дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии" и "сознательное урезание своего собственного суверенитета".

Премьер Молдовы Речан ранее объявил о "черном списке" россиян, которым запретили въезд в страну. В него вошли президент РФ Владимир Путин, бизнесмен Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров. 

ВИДЕО ДНЯ

Список пока не опубликовали, но молдавский премьер отметил, что перечень имен могут разместить в открытом доступе.

Темы: МолдоваРосcияМедведевдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: