Польща підписала з Британією угоду про купівлю новітніх систем ППО на 2,4 млрд євро

Велика Британія і Польща підписали угоду вартістю 1,9 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд євро) про постачання до Польщі найсучаснішої британської системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Згідно з умовами угоди, 22 польські батареї протиповітряної оборони, що є частиною програми Pilica+, будуть оснащені модульними зенітними ракетами (CAMM) і пусковими установками виробництва британської фірми MBDA.

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CAMM – це система протиповітряної оборони останнього покоління, що перебуває на озброєнні як сухопутних, так і військово-морських сил Великої Британії. Ракети можуть бути використані для захисту розгорнутих військ або критично важливої інфраструктури. Вони можуть вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю звуку, з відстані 25 км. CAMM вже перебувають у Польщі, де вони були встановлені британською армією для захисту повітряного простору країни після вторгнення Росії в Україну.

Ця угода є однією з найбільших двосторонніх угод у сфері протиповітряної оборони між європейськими членами НАТО і є кульмінацією місяців тісної співпраці між Великою Британією і Польщею.

Вона також є останньою в серії британських оборонних угод з Польщею, після угоди про співпрацю щодо закупівлі і експлуатації трьох фрегатів типу Arrowhead-140, варіанту британського військового корабля, і минулорічної угоди про тісну співпрацю в галузі комплексної протиповітряної оборони, яка передбачала термінову поставку початкового комплекту систем CAMM.

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"Ми відіграємо ключову роль у зміцненні євроатлантичної оборони після варварського вторгнення Путіна в Україну, і ця знакова угода між Великою Британією і Польщею є ще одним прикладом того, як ми і наші союзники віддані справі захисту нашої безпеки для майбутніх поколінь", – сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Я радий, що глибокі історичні оборонні зв'язки між Великою Британією і Польщею роблять ще один крок вперед з підписанням найбільшої в історії Великої Британії оборонної експортної угоди з Польщею. Ми віддані підтримці планів модернізації польської оборони, і ця програма модернізації протиповітряної оборони гарантує, що Польща і Велика Британія зможуть продовжувати захищати наших громадян і зміцнювати безпеку НАТО", – підкресливсвоєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак також оголосив про підписання угоди. "Ще один крок у програмі Pilica+. Підписано контракти на постачання пускових установок iLauncher та ракет CAMM, а також зенітних ракетно-артилерійських комплексів PSR-A PILICA. Це квантовий стрибок у здатності здійснювати ракетні удари по повітряних цілях і підвищити можливості польської протиповітряної оборони", – написав Блащак у Twitter.

Рік тому Польща підписала угоду про закупівлю лише двох комплектів ракетної системи.

Унікальністю ракет CAMM є так званий холодний пуск – відразу після пострілу вибуху не лунає і вогонь не з’являється, що ускладнює визначення положення установки.

Ці ракети вже використовували у Польщі у розгорнутій Великою Британією протиракетній системі Sky Saber.