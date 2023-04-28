Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро

Великобритания и Польша подписали соглашение стоимостью 1,9 млрд фунтов стерлингов (более 2,4 млрд евро) о поставках в Польшу современной британской системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Согласно условиям соглашения, 22 польские батареи противовоздушной обороны, что является частью программы Pilica+, будут оснащены модульными зенитными ракетами (CAMM) и пусковыми установками производства британской фирмы MBDA.

CAMM – это система противовоздушной обороны последнего поколения, состоящая на вооружении как сухопутных, так и военно-морских сил Великобритании. Ракеты могут быть использованы для защиты развернутых войск или критически важной инфраструктуры. Они могут поражать объект размером с теннисный мяч, движущийся со скоростью звука, с расстояния 25 км. CAMM уже находятся в Польше, где они были установлены британской армией для защиты воздушного пространства страны после вторжения России в Украину.

Подчеркивается, что это соглашение является одним из крупнейших двусторонних соглашений в сфере противовоздушной обороны между европейскими членами НАТО и является кульминацией месяцев тесного сотрудничества между Великобританией и Польшей.

Оно также является последним в серии британских оборонных соглашений с Польшей, после соглашения о сотрудничестве по закупке и эксплуатации трех фрегатов типа Arrowhead-140, варианта британского военного корабля, и прошлогоднего соглашения о тесном сотрудничестве в области комплексной противовоздушной обороны, которое предусматривало срочную поставку начального комплекта систем CAMM.

"Мы играем ключевую роль в укреплении евроатлантической обороны после варварского вторжения Путина в Украину, и это знаковое соглашение между Великобританией и Польшей является еще одним примером того, как мы и наши союзники преданы делу защиты нашей безопасности для будущих поколений", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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"Я рад, что глубокие исторические оборонные связи между Великобританией и Польшей делают еще один шаг вперед с подписанием крупнейшего в истории Великобритании оборонного экспортного соглашения с Польшей. Мы привержены поддержке планов модернизации польской обороны, и эта программа модернизации противовоздушной обороны гарантирует, что Польша и Великобритания смогут продолжать защищать наших граждан и укреплять безопасность НАТО", – подчеркнул в свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак также объявил о подписании соглашения. "Еще один шаг в программе Pilica+. Подписаны контракты на поставку пусковых установок iLauncher и ракет CAMM, а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов PSR-A PILICA. Это квантовый скачок в способности осуществлять ракетные удары по воздушным целям и повысить возможности польской противовоздушной обороны", – написал Блащак в Twitter.

Год назад Польша подписала соглашение о закупке только двух комплектов ракетной системы.

Как отмечалось, уникальностью ракет CAMM является так называемый холодный пуск – сразу после выстрела взрыва не раздается и огонь не появляется, что затрудняет определение положения установки.

Эти ракеты уже использовались в Польше в развернутой Великобританией противоракетной системе Sky Saber.