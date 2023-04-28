Ставай донором крові разом з журналістами УП

"Українська правда" запрошує вас на день донора, який відбудеться 10 травня з 9:30 до 13:00 в офісі редакції.

Забір крові здійснюватиме бригада медиків Київського міського центру крові в офісі "Української правди" 10 травня з 9:30 до 13:00.

Ви також можете долучитися до цієї гарної справи. Щоб це зробити, заповніть форму та очікуйте додаткового повідомлення з усіма деталями.

До ініціативи доєднаються журналісти УП разом з читачами та спільнотою Клубу УП.

Донором крові може стати кожен дієздатний громадянин України віком від 18 до 60 років та вагою не менше 50 кг та ті, хто не має тимчасових або постійних протипоказань.

Як підготуватися до здачі крові. Рекомендації Київського міського центру крові

Важливо! За два дні перед донацією крові потрібно дотримуватися дводенної дієти, під час якої не можна вживати алкоголь, жирні, смажені та копчені продукти, яйця, шоколад, горіхи, банани, фініки та цитрусові, а за 72 години до здачі крові заборонено вживання будь-яких ліків.

За 2-3 години до донації рекомендовано легко поснідати. Це може бути відварна на воді крупа чи макарони без додавання масла. Також випийте солодкий чай, воду чи узвар. Небажано пити каву за 4-5 годин до донації, а за 2 години до здачі крові потрібно відмовитися від паління сигарет.

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Також з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Детальніше про те, як підготуватися до здачі крові, читайте за посиланням.