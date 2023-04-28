Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ставай донором крові разом з журналістами УП

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 16:21
Ставай донором крові разом з журналістами УП

"Українська правда" запрошує вас на день донора, який відбудеться 10 травня з 9:30 до 13:00 в офісі редакції. 

Забір крові здійснюватиме бригада медиків Київського міського центру крові в офісі "Української правди" 10 травня з 9:30 до 13:00. 

Ви також можете долучитися до цієї гарної справи. Щоб це зробити, заповніть форму та очікуйте додаткового повідомлення з усіма деталями. 

До ініціативи доєднаються журналісти УП разом з читачами та спільнотою Клубу УП

Донором крові може стати кожен дієздатний громадянин України віком від 18 до 60 років та вагою не менше 50 кг та ті, хто не має тимчасових або постійних протипоказань

 
 Як підготуватися до здачі крові. Рекомендації Київського міського центру крові

Важливо! За два дні перед донацією крові потрібно дотримуватися дводенної дієти, під час якої не можна вживати алкоголь, жирні, смажені та копчені продукти, яйця, шоколад, горіхи, банани, фініки та цитрусові, а за 72 години до здачі крові заборонено вживання будь-яких ліків. 

За 2-3 години до донації рекомендовано легко поснідати. Це може бути відварна на воді крупа чи макарони без додавання масла. Також випийте солодкий чай, воду чи узвар. Небажано пити каву за 4-5 годин до донації, а за 2 години до здачі крові потрібно відмовитися від паління сигарет. 

ВІДЕО ДНЯ

Також з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу. 

Детальніше про те, як підготуватися до здачі крові, читайте за посиланням

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: