Становись донором крови вместе с журналистами УП

"Украинская правда" приглашает вас на день донора, который состоится 10 мая с 9:30 до 13:00 в офисе редакции.

Забор крови осуществит бригада медиков Киевского городского центра крови в офисе "Украинской правды" 10 мая с 9:30 до 13:00.

Вы также можете присоединиться к этому хорошему делу. Чтобы это сделать, заполните форму и ожидайте дополнительного сообщения со всеми подробностями.

К инициативе присоединятся журналисты УП вместе с читателями и членами Клуба УП.

Донором крови может стать каждый дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет и весом не менее 50 кг, а также те, кто не имеет временных или постоянных противопоказаний.

Фото: Как подготовиться к сдаче крови. Рекомендации Киевского городского центра крови

Важно! За два дня до сдачи крови необходимо придерживаться двухдневной диеты, во время которой нельзя употреблять алкоголь, жирные, жареные и копченые продукты, яйца, шоколад, орехи, бананы, финики и цитрусовые, а за 72 часа до сдачи крови запрещено употребление любых лекарств.

За 2-3 часа до донации рекомендуется легкий завтрак. Это может быть отварная на воде крупа или макароны без добавления масла. Также выпейте сладкий чай, воду или узвар. Нежелательно пить кофе за 4-5 часов до сдачи крови, а также за 2 часа до донации нужно отказаться от курения сигарет.

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Также с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови, читайте по ссылке.