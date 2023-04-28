Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Становись донором крови вместе с журналистами УП

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 16:21
Становись донором крови вместе с журналистами УП

"Украинская правда" приглашает вас на день донора, который состоится 10 мая с 9:30 до 13:00 в офисе редакции.

Забор крови осуществит бригада медиков Киевского городского центра крови в офисе "Украинской правды" 10 мая с 9:30 до 13:00.

Вы также можете присоединиться к этому хорошему делу. Чтобы это сделать, заполните форму и ожидайте дополнительного сообщения со всеми подробностями.

Реклама:

К инициативе присоединятся журналисты УП вместе с читателями и членами Клуба УП.

Донором крови может стать каждый дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет и весом не менее 50 кг, а также те, кто не имеет временных или постоянных противопоказаний.

 
Фото: Как подготовиться к сдаче крови. Рекомендации Киевского городского центра крови

Важно! За два дня до сдачи крови необходимо придерживаться двухдневной диеты, во время которой нельзя употреблять алкоголь, жирные, жареные и копченые продукты, яйца, шоколад, орехи, бананы, финики и цитрусовые, а за 72 часа до сдачи крови запрещено употребление любых лекарств.

ВИДЕО ДНЯ

За 2-3 часа до донации рекомендуется легкий завтрак. Это может быть отварная на воде крупа или макароны без добавления масла. Также выпейте сладкий чай, воду или узвар. Нежелательно пить кофе за 4-5 часов до сдачи крови, а также за 2 часа до донации нужно отказаться от курения сигарет.

Также с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови, читайте по ссылке.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: