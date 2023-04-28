Папа Римський закликав до "творчих зусиль заради миру" в Україні

Папа Римський Франциск, розпочинаючи візит до Угорщини, у п'ятницю попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі і заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було б справжнім знаком християнства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У жорсткій промові до угорських лідерів, в тому числі до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав низку конфліктів з Європейським Союзом, Франциск також закликав відмовитися від "самореферентних форм популізму" і суто націоналістичних інтересів.

Франциск закликав повернутися до "європейської душі", про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни, заявивши, що нації повинні "дивитися за межі національних кордонів".

Виступаючи в день, коли Росія завдала перших за майже два місяці широкомасштабних авіаударів по Україні, Франциск знову закликав до припинення війни і до "творчих зусиль заради миру", щоб заглушити "солістів війни".

У своїй промові в президентському палаці, після окремих приватних зустрічей з президенткою Каталін Новак і Орбаном, Франциск процитував слова святого Стефана, засновника християнської Угорщини в 11 столітті.

"Ті, хто визнає себе християнами, в компанії свідків віри, покликані свідчити і об'єднувати зусилля з усіма в культивуванні гуманізму, натхненного Євангелієм і рухатися двома фундаментальними шляхами: визнавати себе улюбленими дітьми Отця і любити один одного як брати і сестри", – сказав Франциск.

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"У цьому відношенні святий Стефан заповідав своєму синові надзвичайні слова братерства, коли говорив йому, що ті, хто прибуває з різними мовами і звичаями, "прикрашають країну", – сказав Франциск, цитуючи заповідь святого "приймати чужинців з доброзичливістю і ставитися до них з пошаною".

Напередодні візиту в Угорщину Франциск зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Ватикані.

Раніше Франциск заявляв, що під час візиту до Угорщини буде закликати до миру в Україні.