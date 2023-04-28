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Папа Римський закликав до "творчих зусиль заради миру" в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 19:00

Папа Римський Франциск, розпочинаючи візит до Угорщини, у п'ятницю попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі і заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було б справжнім знаком християнства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У жорсткій промові до угорських лідерів, в тому числі до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав низку конфліктів з Європейським Союзом, Франциск також закликав відмовитися від "самореферентних форм популізму" і суто націоналістичних інтересів.

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Франциск закликав повернутися до "європейської душі", про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни, заявивши, що нації повинні "дивитися за межі національних кордонів".

Виступаючи в день, коли Росія завдала перших за майже два місяці широкомасштабних авіаударів по Україні, Франциск знову закликав до припинення війни і до "творчих зусиль заради миру", щоб заглушити "солістів війни".

У своїй промові в президентському палаці, після окремих приватних зустрічей з президенткою Каталін Новак і Орбаном, Франциск процитував слова святого Стефана, засновника християнської Угорщини в 11 столітті.

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"Ті, хто визнає себе християнами, в компанії свідків віри, покликані свідчити і об'єднувати зусилля з усіма в культивуванні гуманізму, натхненного Євангелієм і рухатися двома фундаментальними шляхами: визнавати себе улюбленими дітьми Отця і любити один одного як брати і сестри", – сказав Франциск.

"У цьому відношенні святий Стефан заповідав своєму синові надзвичайні слова братерства, коли говорив йому, що ті, хто прибуває з різними мовами і звичаями, "прикрашають країну", – сказав Франциск, цитуючи заповідь святого "приймати чужинців з доброзичливістю і ставитися до них з пошаною".

Напередодні візиту в Угорщину Франциск зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Ватикані.

Раніше Франциск заявляв, що під час візиту до Угорщини буде закликати до миру в Україні.

Теми: Папа РимськийУгорщинаЄвропа
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