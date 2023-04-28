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Папа Римский призвал к "созидательным усилиям ради мира" в Украине

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 19:00

Папа Римский Франциск, начиная визит в Венгрию, в пятницу предупредил об опасности роста национализма в Европе и заявил будапештскому правительству, что принятие мигрантов вместе с остальным континентом было бы настоящим знаком христианства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В жесткой речи к венгерским лидерам, в том числе к премьер-министру Виктору Орбану, который имел ряд конфликтов с Европейским Союзом, Франциск также призвал отказаться от "самореферентных форм популизма" и чисто националистических интересов.

Франциск призвал вернуться к "европейской душе", о которой мечтали те, кто заложил фундамент современной Европы после Второй мировой войны, заявив, что нации должны "смотреть за пределы национальных границ".

Выступая в день, когда Россия нанесла первые за почти два месяца широкомасштабные авиаудары по Украине, Франциск вновь призвал к прекращению войны и к "креативным усилиям ради мира", чтобы заглушить "солистов войны".

В своей речи в президентском дворце, после отдельных частных встреч с президентом Каталин Новак и Орбаном, Франциск процитировал слова святого Стефана, основателя христианской Венгрии в 11 веке.

"Те, кто признает себя христианами, в компании свидетелей веры, призваны свидетельствовать и объединять усилия со всеми в культивировании гуманизма, вдохновленного Евангелием и двигаться двумя фундаментальными путями: признавать себя любимыми детьми Отца и любить друг друга как братья и сестры", – сказал Франциск.

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"В этом отношении святой Стефан завещал своему сыну чрезвычайные слова братства, когда говорил ему, что те, кто прибывает с разными языками и обычаями, "украшают страну", – сказал Франциск, цитируя заповедь святого "принимать чужаков с доброжелательностью и относиться к ним с уважением".

Накануне визита в Венгрию Франциск встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ватикане.

Ранее Франциск заявлял, что во время визита в Венгрию будет призывать к миру в Украине.

Темы: Папа РимскийВенгрияЕвропа
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