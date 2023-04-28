Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Доброволець з Ірландії, який воював за Україну, загинув поблизу Бахмута

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 19:59
Доброволець з Ірландії, який воював за Україну, загинув поблизу Бахмута
Фінбар Кафферкі. скриншот

Громадянин Ірландії Фінбар Кафферкі загинув у боях проти російських військ поблизу міста Бахмут.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Independent.

Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні.

Реклама:

Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти "Ісламської держави".

Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.

У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося  Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмута на сході України.

ВІДЕО ДНЯ

Ірландський міністр закордонних справ Майкл Мартін вшанував пам'ять загиблого.

"Він, очевидно, був молодою людиною з чіткими принципами. Наші думки і наші молитви сьогодні з родиною. Його сім'я попросила про приватність, і я не збираюся коментувати це в даний момент. Я дозволю родині оплакувати цю дуже, дуже сумну для них втрату", – сказав він.

Нагадаємо, Державний департамент США підтвердив загибель ще двох американських громадян, які пішли добровольцями воювати на боці України.

Теми: Ірландіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Ірландія
З ірландського готелю виселять українських біженців, якщо не платитимуть за харчування
Нейтральна Ірландія визнала, що проведе збройну підготовку українських військових
Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: