Доброволец из Ирландии, воевавший за Украину, погиб вблизи Бахмута

Гражданин Ирландии Финбар Кафферки погиб в боях против российских войск вблизи города Бахмут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Independent.

Семья Кафферки опубликовало заявление, в котором подтвердила информацию о его гибели в Украине.

Кафферки, которому было около 40 лет, был уроженцем острова Ахилл в графстве Майо. Он был военным добровольцем и имел боевой опыт в Сирии, где помогал курдским бойцам в борьбе против "Исламского государства".

Бывший участник кампании Shell to Sea, направленной против газового проекта Corrib, недавно поехал в Украину, чтобы помочь ее вооруженным силам.

В заявлении, обнародованном вчера вечером, его семья сообщила, что ожидает дальнейших подробностей о том, что произошло с Кафферки. По их словам, он был убит вблизи Бахмута на востоке Украины.

Ирландский министр иностранных дел Майкл Мартин почтил память погибшего.

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"Он, очевидно, был молодым человеком с четкими принципами. Наши мысли и наши молитвы сегодня с семьей. Его семья попросила о приватности, и я не собираюсь комментировать это в данный момент. Я позволю семье оплакивать эту очень, очень печальную для них потерю", – сказал он.

Напомним, Государственный департамент США подтвердил гибель еще двух американских граждан, которые пошли добровольцами воевать на стороне Украины.