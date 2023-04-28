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У Миколаєві пролунав вибух: чоловік кинув гранату

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 21:59
У Миколаєві пролунав вибух: чоловік кинув гранату

Ввечері 28 квітня, приблизно о 20:00, в Миколаєві було чутно звуки вибуху. За словами очевидців, на вулиці Восьмого Березня чоловік кинув гранату, є травмовані люди.

Джерело: начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет в Telegram, "Суспільне"

Пряма мова Шейхета: "Раптовий вибух біля одного з будинків по пр.Центральному примусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та з речами до безпечного місця, подумали, що "прильоти".

Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні".

Деталі: За інформацією поліції, сам винуватець та жінка, яка проходила поряд, отримали травми.

Наразі їм обом лікарі надають медичну допомогу.

Очевидці розповіли, що у чоловіка багато осколкових поранень.

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Слідчі наразі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події.

Теми: Миколаїввибух
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