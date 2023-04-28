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У Миколаєві пролунав вибух: чоловік кинув гранату

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 21:59
У Миколаєві пролунав вибух: чоловік кинув гранату

Ввечері 28 квітня, приблизно о 20:00, в Миколаєві було чутно звуки вибуху. За словами очевидців, на вулиці Восьмого Березня чоловік кинув гранату, є травмовані люди.

Джерело: начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет в Telegram, "Суспільне"

Пряма мова Шейхета: "Раптовий вибух біля одного з будинків по пр.Центральному примусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та з речами до безпечного місця, подумали, що "прильоти".

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Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні".

Деталі: За інформацією поліції, сам винуватець та жінка, яка проходила поряд, отримали травми.

Наразі їм обом лікарі надають медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Очевидці розповіли, що у чоловіка багато осколкових поранень.

Слідчі наразі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події.

Теми: Миколаїввибух
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