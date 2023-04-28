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В Николаеве прогремел взрыв: мужчина бросил гранату

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 21:59
В Николаеве прогремел взрыв: мужчина бросил гранату

Вечером 28 апреля, примерно в 20:00, в Николаеве были слышны звуки взрыва. По словам очевидцев, на улице Восьмого Марта мужчина бросил гранату, есть травмированные люди.

Источник: начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram, "Суспільне"

Прямая речь Шейхета: "Внезапный взрыв возле одного из домов по пр.Центральному заставил жителей многоэтажек выходить с документами и с вещами в безопасное место, подумали, что "прилеты".

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Оказалось, что это нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, которые просто ремонтировали свою машину, отказались дать ему две гривны".

Детали: По информации полиции, сам виновник и женщина, которая проходила рядом, получили травмы.

Сейчас им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.

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Очевидцы рассказали, что у мужчины много осколочных ранений.

Следователи сейчас решают вопрос об окончательной квалификации события.

Темы: Николаеввзрыв
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