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Президенти Чехії і Словаччини у Києві спускались в укриття через повітряну тривогу

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 22:02
Президенти Чехії і Словаччини у Києві спускались в укриття через повітряну тривогу
фото CTK

Президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова разом з іншими гостями були змушені ховатися у підземному паркінгу готелю через повітряну тривогу в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

У другій половині дня українська влада поширила попередження про ризик повітряних атак на значній частині території країни.

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Вимушений перехід до укриття зірвав післяобідню програму президента Чехії. Саме тому команда Павела організувала сьогоднішню останню робочу зустріч з представниками кримських татар в імпровізованому режимі прямо в приміщенні укриття. Для потреб укриття пристосували частину підземного паркінгу, розмістивши там столи і стільці на кілька десятків людей.

Лідери кримських татар Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров прибули туди на зустріч з главою чеської держави.

Менш ніж через годину українська влада скасувала тривогу в Києві. Чапутова була першою, хто покинув укриття. Павел закінчив переговори з кримськими татарами і пішов за нею.

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Згідно з додатком, що попереджає про небезпеку ракетних ударів, тривога в Києві тривала 43 хвилини.

Павел і Чапутова прибули до України вночі потягом з Польщі. Цієї ж ночі РФ знову завдала масованого ракетного удару по території України, десятки людей загинули.

Як повідомлялося, за результатами візиту президентів Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.

Теми: повітряна тривогаКиїв
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