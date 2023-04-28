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Президенти Чехії і Словаччини у Києві спускались в укриття через повітряну тривогу

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 22:02
Президенти Чехії і Словаччини у Києві спускались в укриття через повітряну тривогу
фото CTK

Президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова разом з іншими гостями були змушені ховатися у підземному паркінгу готелю через повітряну тривогу в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

У другій половині дня українська влада поширила попередження про ризик повітряних атак на значній частині території країни.

Вимушений перехід до укриття зірвав післяобідню програму президента Чехії. Саме тому команда Павела організувала сьогоднішню останню робочу зустріч з представниками кримських татар в імпровізованому режимі прямо в приміщенні укриття. Для потреб укриття пристосували частину підземного паркінгу, розмістивши там столи і стільці на кілька десятків людей.

Лідери кримських татар Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров прибули туди на зустріч з главою чеської держави.

Менш ніж через годину українська влада скасувала тривогу в Києві. Чапутова була першою, хто покинув укриття. Павел закінчив переговори з кримськими татарами і пішов за нею.

Згідно з додатком, що попереджає про небезпеку ракетних ударів, тривога в Києві тривала 43 хвилини.

ВІДЕО ДНЯ

Павел і Чапутова прибули до України вночі потягом з Польщі. Цієї ж ночі РФ знову завдала масованого ракетного удару по території України, десятки людей загинули.

Як повідомлялося, за результатами візиту президентів Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.

Теми: повітряна тривогаКиїв
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