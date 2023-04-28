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ЄС схвалив новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 22:39

Рада ЄС ухвалила нову структуру цільових обмежувальних заходів, яка надає можливість запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради, пише "Європейська правда".

Завдяки новому механізму ЄС зможе, наприклад, запроваджувати санкції проти осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, включно з проведенням виборів, або намагаються повалити конституційний порядок, зокрема й за допомогою актів насильства.

Майбутні обмежувальні заходи також можуть бути спрямовані проти осіб, які вчиняють серйозні фінансові порушення щодо державних коштів і несанкціонованого вивезення капіталу, тією мірою, якою вони можуть взяти під контроль або серйозно вплинути на діяльність державних органів.

Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

"Як одна з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми є свідками почастішання і триваючих спроб дестабілізувати Молдову. Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови, націлюючись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови з боку ЄС у нинішньому складному контексті", – заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зазначається, що цю основу для цільових обмежувальних заходів було ухвалено на прохання Молдови.

ВІДЕО ДНЯ

Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну. Це відбулось на тлі розкритого плану Кремля з дестабілізації ситуації в країні, який передбачав контроль над політичною сферою, енергетичний шантаж, а також посилення напруженості у Придністров’ї.

За даними ЗМІ, у санкційному списку мають опинитись щонайменше двоє імен – Ілан Шор, засновник і донор однойменної проросійської партії, яка стоїть за антиурядовими протестами, та Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, якого звинувачували в тіньовому впливі на молдовську владу.

Теми: МолдовасанкціїЄС
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